شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروعات بحثية جديدة لمواجهة «كورونا» بالجامعة المصرية اليابانية بتمويل «جايكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو الطويل، عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي، أستاذ الهندسة الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه يجرى تنفيذ 3 مشروعات بحثية جديدة ممولة من هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا» في الجامعة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المشروعات الممولة بقسم الهندسة الصناعية والتصنيع بالجامعة، بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن المشروع الأول يتضمن إعداد نموذج محاكاة سيناريوهات انتقال العدوى من خلال رصد نسبة انتشار الفيروس في مستشفيات العزل التي تعالج مصابي كورونا وتحديد احتمالات إصابة الأطقم الطبية بالعدوى نتيجة تقديم الخدمة وكيفية تقليل ذلك.

واستطرد «الطويل»: «المشروع الثاني عبارة عن نماذج محاكاة لتصميم المستشفيات الميدانية والمتنقلة التي تستخدم في حالة انتشار العدوى في مجتمعات بعيدة عن العمران لمكافحة تفشي فيروس كورونا بها، بينما يتضمن المشروع الثالث نماذج محاكاة للعمليات اللوجستية اللازمة لنقل المستلزمات الطبية وأمصال فيروس كورونا بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية».

وأكد عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي أنه جرى تشكيل فرق عمل من طلاب الفرقة الرابعة بالقسم للعمل على تنفيذ المشروعات الثلاثة، على أن يتم إعلان نتائجها في يونيو المقبل، مشيرا إلى أن علماء وباحثين وطلاب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع زملائهم الأساتذة اليابانيين باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا اليابانية في خدمة جيش مصر الأبيض في مكافحة كوفيد-19.