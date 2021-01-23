شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: لدينا أناس محرومين من «المشاعر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عدة نصائح للشعب القبطى في عظة روحية مقتضبة بثها موقع المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، عبر شبكة الانترنت، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بعدم التجمعات والزحام.

وشملت نصائح البابا عدم القسوة، دعم الإنسان صاحب الحاجة، وقال اياك إن عرفت ان هناك انسان معوذ وذو حاجة أن تهمل تلك المعروفة على الاطلاق، فلا تكن يدك مبسوطة في الأخذ مقبوضة عن العطاء، خليك كريم وعطاءك سخى، وأعطى المعوذ نفسياً، هناك أشخاص كثيريين محرومين من المشاعر الإيجابية، أو أن شخص ما يقولها برافو أو يساعد أو يثني أو يقولها برافو على شيء تقوم بعمله ولا تجد من يشكرها عليه من باب جبران الخواطر وتنمية المشاعر الايجابية لديها لإحساسهم أنهم يؤدون عملاً كبيرا ونافعاً في المجتمع.

واختتم كلمته الرعوية بقوله: «أبحث في حياتك عن الشخص الذي يحتاج إلى الحنو والرفق وجبر الخاطر نفسياً، مشيرا إلى أنك كونك تسمع للشخص هو في حد ساعته أحد وسائل الحنو».