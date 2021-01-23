شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مشروع الاستزراع السمكي نُفذ وفق معايير عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مشروع الاستزراع السمكي تكلفته مرتفعة لأن الدولة تعمل وفق معايير متكاملة عالمية.

أضاف الرئيس خلال مراسم افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، «أن الدولة تحشد جهودها لتطوير مشروع بحيرة المنزلة بتكلفة تقدر بملايين الجنيهات».

وأكد الرئيس أن الدولة لا تقطع أرزاق أحد، وأن الأهمال تسبب في تدهور بحيرة المنزلة، والآن الدولة تعيد تنظيم بحيرة المنزلة للإنتاج السمكي، ليكون الاستزراع بها بشكل منظم.