شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 453 مخالفة مرورية في حملات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مرور أسوان حملاتها المرورية اليومية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 453 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط 3 تكاتك بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 69 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 79 حالة لعدم قبول التصالح، و88 مخالفة تجاوز للسرعة، و105 مخالفة متنوعة.