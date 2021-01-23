شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يأمر بتنفيذ أعمال مشروع الإسكان المتميز في المواعيد المحددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لا مجال لأى تقاعس أو تأخير من الشركات في تنفيذ وحدات الإسكان المتميز للحاجزين وليس لدينا رفاهية الوقت للإسراع بتسليم الوحدات السكنية لباقي الحاجزين.

وشدد محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية بمشروع الإسكان المتميز والتي رافقه خلالها الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ومديري الجهات التنفيذية، على وضع خطة زمنية محددة وتقرير أسبوعى لعرضه عليه شخصيا عن حجم الأعمال المنفذة والمتبقى منها لإنهاء إنشاء وتشطيب باقى الوحدات السكنية بإجمالى 2118 وحدة سكنية بعد تسليم 744 وحدة للحاجزين في التجمعين الأول والثانى سواء بنظام التشطيب الكامل أو النصف تشطيب، موجهاً مديرية الإسكان والشركات المنفذة بتكثيف العمالة وتلافى أي ملاحظات يبديها المستلمين للوحدات السكنية أولاً بأول حتى يتسنى لهم الإقامة بها في أسرع وقت ممكن، وهو الذي يتوازى مع عرض أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروع لإيجاد الحلول السريعة وعدم تعطيلها لمعدلات التنفيذ ،.

و قام أشرف عطية بتفقد المشروع في التجمعين الأول والثانى حيث تابع أعمال الإنشاء والتشطيب والمرافق العامة الجارى تنفيذها بالعمارات السكنية التي تم تسليمها لتتوالى بعد ذلك تنفيذها بالوحدات المتبقية، مؤكداً على أهمية الإنتهاء من أعمال توصيل شبكات البنية التحتية، على أن يتوازى إنهاء أعمال التسوية والتكاسى وإنشاء الباركنج الحضارى ليكون ساحات إنتظار للسيارات، علاوة على الإنتهاء من المسجد الذي يتم إنشاؤه في منطقة تتوسط التجمعيين لخدمة المقيمين بهم، لافتاً إلى أن مشروع الإسكان المتميز سيصبح عبارة عن كمباوند متكامل على الطراز المعمارى الحديث لما سيتم توفيره من الخدمات الجماهيرية المختلفة، وكذا متطلبات الحياة العصرية من مسطحات خضراء وأماكن مفتوحة للترفيه ومشايات وغيرها .