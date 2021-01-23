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نائب بالشيوخ: تنظيم قافلتين طبيتين وتوزيع أجهزة كهربائية مجانية لأهالي مركز دشنا

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، إنه أطلق قافلتين طبيتين وتوزيع أجهزة كهربائية للمستحقين بعدد من قرى مركز دشنا.

وأضاف الهواري أن القافلتين تم تنظيمها في قريتي فاو بحري وعزبة الألفي ومعمل تحاليل مجاني وصيدلية مجانية وبلغ عدد المستفيدين منها ٤٠٠٠ شخص حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم في مختلف التخصصات الطبية وتم صرف الأدوية وعمل التحاليل بالمجان لهم.

وتابع أنه تم توزيع أجهزة كهربائية شملت بوتاجازات وغسالات وشاشات تلفزيون للمستحقين من أهالى القرى وتوزيع ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية.

نائب بالشيوخ يطلق قافلتنين طبيتين وأجهزة كهربائية بقنا
نائب بالشيوخ يطلق قافلتنين طبيتين وأجهزة كهربائية بقنا
نائب بالشيوخ يطلق قافلتنين طبيتين وأجهزة كهربائية بقنا
نائب بالشيوخ يطلق قافلتنين طبيتين وأجهزة كهربائية بقنا
نائب بالشيوخ يطلق قافلتنين طبيتين وأجهزة كهربائية بقنا
نائب بالشيوخ يطلق قافلتنين طبيتين وأجهزة كهربائية بقنا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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