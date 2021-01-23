شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يسلم 63 عقد إيجار وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بدشنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء أشرف الداوودى، محافظ قنا، عقود إيجار وحدات سكنية لعدد 63 أسرة من الأسر الأَوْلَى بالرعاية والأرامل والمطلقات في مركز دشنا، وذلك بحضور عبدالراضى عربى، رئيس الوحدة المحلية للمدينة.

وأوضح المحافظ أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار بلغ 227 مواطنًا من قرى «نجع سعيد ونجع عزوز وأبومناع غرب وفاو قبلى وأبودياب غرب»، وتم تشكيل لجنة لبحث حالاتهم الاجتماعية، وبلغ عدد المستحقين 63 مواطنًا، مؤكدًا أنه تم تسليم جميع الوحدات بعد فحص جميع الحالات المتقدمة بدقة لضمان ذهاب الوحدات إلى مَن يستحق من المتقدمين.

تسليم وحدات سكنية بدشنا

وهنأ المحافظ المستحقين، وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، مؤكداً أنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يوفر له حياة كريمة، مشيراً إلى أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.