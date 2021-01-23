شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: مستمرون فى تطبيق غرامة الـ50 جنيها على مخالفى قرار ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو استمرارها فى تطبيق غرامة قدرها 50 جنيها على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وشددت شركة المترو على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فورا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وأشارت شركة المترو إلى أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شبام الحجز، مؤكدة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.