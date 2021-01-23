إعلام القاهرة تنظم ورشة تدريبية على الاختبارات التعليمية بمنصة الجامعة غدا

القاهرة - سامية سيد - تنظم وحدة التعليم الإلكتروني بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، ورش تدريبية للطلاب للتدريب على الاختبارات بمنصة Blaclboard التعليمية، وذلك لطلاب المستوى الرابع والمستوى الثالث وذلك غدا الأحد أون لاين.

وأتاحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، رابط تسجيل البيانات للحضور أمام الطلاب من خلال الصفحة الرسمية للكلية بموقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك" ، وأكدت الكلية أنه سيتم لاحقا إعلان مواعيد باقى الفرق الدراسية.

وعلى جانب آخر، كان طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة دشنوا مبادرة لتشجيع ومساعدة الطلاب الجامعيين وطلاب المدارس على مواكبة تطور التعليم عن بعد فى الوقت الحالي، وذلك برعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت وتحت شعار "من غير ورقة وقلم".

وتهدف الحملة إلى محو الأمية الرقمية للطلاب وتشجيع التعليم الإلكترونى والتعليم الذاتى وذلك بسبب اتجاه الدولة وكافة الدول الأخرى نحو تطبيق التعليم الإلكترونى بشكل كبير فى الفترة الحالية والاعتماد عليه فى الفترة المقبلة، وذلك تحت إشراف عميدة كلية الاعلام الدكتورة هويدا مصطفى ورئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية الدكتورة "داليا محمد عبد الله" والدكتورة المشرفة على المشروع حياة بدر والاستاذ المساعد أميرة أحمد.