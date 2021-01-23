شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نسبة الاكتفاء الذاتى من الثروة الحيوانية وصلت لـ57% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الثروة الحيوانية يمثل أهمية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي ، وقد شهدت مصر خلال الـ6 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق في القطاع الزراعى لتحقيق التنمية المستدامة ، مضيفا في كلمته على هامش افتتاح عددا من المشروعات القومية في شرق بورسعيد، بحضور الرئيس السيسى، أن نسبة الاكتفاء الذاتى من الثروة الحيوانية وصلت إلى 57%، بفضل المشروعات الجديدة

وأوضح وزير الزراعة، أن حصر الثروة الحيوانية، كشف أن رؤس المواشى بلغ حوالى 3.8 مليون رأس موزعة ما بين أبقار محلية وأبقار مستوردة وجاموس محلى، وقد ساعد هذا الحصر في التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد، وتمركز السلالات وتوزيعها، وتحديد كميات الألبان والولادات المتوقعة، والرعاية البيطرية .

وتابع القصير قائلا : "بالنسبة للمشروع القومى لإنتاج البتلو، فقد أولى الرئيس هذا المشروع عناية خاصة نظرا لقدرته على خفض فجوة اللحوم وتحقيق التوازن فى الأسعار وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين من أبناء الريف ورفع مستوى معيشتهم، وبلغ إجمالى التمويل للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4.1 مليار جنيه.. والجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه كان فى عام 2020 فقط ، مضيفا "بلغ إجمالى التمويل الذى تم منحه لصغار المربين مبلغ 3.2 مليار جنيه واستفاد منه أكثر من 19 ألف مربى صغير، وبعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية، وتشير البيانات المعروضة أن إجمالى ما تم منحه خلال عام 2020 يقترب من 3 أضعاف ما تم منحه خلال الـ3 سنوات السابقة".

وأشار وزير الزراعة ، الى أن المشروعات التى تبنتها الدولة فى مجال الإنتاج الحيوانى بكافة محاوره، أدى إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم من 44% فى عام 2014 إلى 57% فى عام 2020، ومستهدف أن تصل إلى أكثر من 65% عام 2025.