شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم برنامجا تدريبيا لإعداد مدربين للمشاركة المجتمعية فى العمل البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، برنامجا تدريبيا لإعداد مدربين للمشاركة المجتمعية فى العمل البيئى، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى الرى والبيئة للتعاون فى عدد من المجالات بينها التدريب وبناء القدرات .

وتضمن البرنامج زيارة ميدانية لنماذج بيئية تحقق أبعاد التنمية المستدامة بالفيوم مثل وادى الريان ووادى الحيتان وواحة تونس مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة .

ونظم قطاع التدريب خلال العام الماضى، عددا من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً لـ 3769 متدرباً، وعلى المستوى القومى تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً، فى حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى .

أوضح القطاع، أن البرامج تنوعت ما بين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية وجميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.