شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غداً 79 رحلة لنقل 4629 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الأحد، رحلاتها إلى 49 وجهة دولية ، لنفل ما يقرب من 4629 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل 49 منها 34 رحلة دولية إلى كل من بيروت، بغداد، جدة، ندجامينا، الرياض، تونس، كازابلانكا، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، كوبنهاجن، روما، عمان، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، و 9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ومرسى علم، و 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4629 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.