شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي عن صورة لتطوير مراكز الألبان: والله خدت كل حاجة كده وبنطورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، صورة ترصد آليات تطوير مراكز تجميع الألبان قبل التطوير وبعده، قائلا: "ده واقع كان موجود.. ونحاول نغيره بالتعاون مع أصحاب هذه المراكز".

وتابع الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة بورسعيد: "نسعى للوصول للعالمية من خلال مواصفات معينة والحصول على شهادة دولية طبقا للمعايير الواردة من منظمة الصحة العالمية، بحيث يكون هذا اللبن وفق المواصفات العالمية سواء لمصر أو خارج مصر".

وقال الرئيس السيسى: "والله خدت كل حاجة زى الصورة كده.. كل القطاعات بناخدها متهلكة وقديمة .. سكة حديد وزراعة وطرق وكل حاجة متهالكة .. وانا عايز اطورها مع بعض".



