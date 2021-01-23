شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نسعى لتطوير بحيرة المنزلة بشكل يجعلها بيئة استثمارية للصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات الكبيرة في مجالات الزراعة والاستصلاح الزراعى والاستزراع السمكى، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية تواصل جهودها من أجل استكمال تطوير بحيرة المنزلة.

وأضاف الرئيس السيسى عن بحيرة المنزلة قائلا: "لا يوجد مزارع موجودة هناك تحتاج إلى التطوير.. 250 ألف فدان داخل المنزلة يتحولوا إلى بحيرة تم الاهتمام بها وتنظيم الصيد فيها وفق سيطرة حقيقية على أعمال الصيد ومتابعة هذه الصناعة سوف تحقق اكتفاء ذاتي لكل العاملين في القطاع".

وتحدث الرئيس السيسى عن مشروع الفيروز أن هذا المشروع تكلفته مرتفعة بسبب المعايير الخاصة بالمشروع حيث معايير متكاملة وفق أصول الصناعة بداية من دخول المياه وتوزيعها ومعالجتها وجودة المياه وتأثير والغذاء الموجود فيها وبدون شك التكلفة مرتفعة..

وتابع الرئيس: بحيرة المنزلة الشغل فيها لم ينتهى.. ونسعى للانتهاء منها خلال هذا العام.. ويتم دراسة الموضوعات داخل البحيرة حتى نكون أمام بحيرة تنتج السمك بشكل كامل.. ونحقق استثمار كامل وحقيقي بشكل طبقا للأصول".