شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي عن مطالب تطوير التعليم: مش سايبين حاجة وبنحل كل مشاكل الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تنفذ المشروعات الجديدة من أجل المصريين، قائلآ: "بسمع بقى.. فين التعليم من التطوير.. احنا مش سايبين حاجة.. وشغالين في كل حاجة.. ولما تسالونى عن التعليم.. أنا اسالكم عن تحديد النسل".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة بورسعيد: "الدولة تعمل في تطوير مجال التعليم بشكل متوازن مع كل حل المشاكل والقضايا الأخرى.. ومع بداية الفترة كان يتقال ركز مع التعليم.. وهل ينفع نصرف كل الموارد على التعليم فقط؟!.. نعمل على كل القطاعات.. والدولة المصرية وفق ظروفها تحتاج إلى العمل فى كل القطاعات.. لو طالبتنى كل شئ هطالبك بشئ واحد.. "النمو السكانى اخباره ايه".