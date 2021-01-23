شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 4 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (570) متهم ، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8 قطع سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع عنصر وضبط (36) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – جنوب سيناء – المنيا - أسيوط) .. بإجمالى مضبوطات (25) قطعة سلاح نارى (رشاش – 21 بندقية آلية – 2مسدس – 1 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 أفدنة منزرعة بنبات الخشخاش – كمية من الأقراص والمواد المخدرة – 3 قطع سلاح أبيض) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سرقة بالإكراه - سلاح نارى – بلطجة – مخدرات "وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (1365) قطعة سلاح نارى أبرزها (2 رشاش - 117بندقية آلية - 164 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 105مسدس – 974 فرد محلى الصنع – 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها " 2 بندقية غير مششخنة – 3 مسدس – 15فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع "- 3999طلقة مختلفة الأعيرة – 1486 قطعة سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (10) تشكيل عصابى ، ضموا (31) متهماً ، إرتكبوا (36) حادث سرقة متنوعة، وضبط (113) قضية أحداث، وإعادة (11) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (51) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (70) متهماً.

ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ (536276) حكم قضائى ، بينها (2321) حكم جناية، و(194709) حكم حبس، و(262813) حكم غرامة ،و(76433) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (8620 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (170) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (4067 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (549045 جنيه، وضبط (23) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (339185 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8427) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (591,007) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (298) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (172,295) طن ، وكذا ضبط (143) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (45,902) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (80430) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (55٫322٫795) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1916) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها ضبط (166) قضية ضرائب عامة ، كشف (273) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (189) قضية فى مجال الجمارك ، (18) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (254) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (700) حكم قضائى، (296) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (10) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركى) ، (10) قضايا فى مجالات (إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام – إضرار بالمال العام - إحتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (4029703683 جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (2010) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، فميا نجحت مباحث المصنفات في ضبط (247) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (541) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1083) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (104) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم ) ، (241) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (162) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (382) لنش سياحى.

وأثمرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (16) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (46) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية – نصب، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2715) قضية ومخالفة متنوعة ، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1735) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1924) متهم، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (205٫241 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (280٫227 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (38,290 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (4٫461 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (27٫521 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (650 جرام، و (45674) قرص مخدر مختلف الأنواع.

ونجحت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك في ضبط (10) قضايا بإجمالى (10) متهمين.. بمضبوطات بلغت (أكثر من 1,5 طن)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (241552) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (38614مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 3211 موقف عشوائى)، وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على (19) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (59) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية التحاليل ، وفحص (69) مركبة تبين مخالفة (2) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3652) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (243) سائق منهم.

ونجحت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) في ضبط (6749) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1486) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (8032) شيشة وغلق (4425) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (121689) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (120248) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (1441) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.