شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: من حق المصريين أن تكون كل احتياجاتهم بمواصفات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تعمل على تطوير مراكز تجميع الألبان بحيث تكون مطابقة للمواصفات العالمية، قائلا: "من حق المصريين أن تكون كل حاجاتهم مطابقة للمواصفات العالمية".

وأضاف الرئيس السيسى معلقا على كلمة وزير الزراعة، خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة بورسعيد، أن تكلفة الشهادة بهذه المراكز الخاصة بالألبان والتي تصل إلى 50 ألف جنيه يتم توفيرها للوصول إلى العالمية.

وتابع الرئيس السيسى: "نسعى لتوفير لكل مواطن مصرى وطفل لبن جيد جدا ومنتج جيدا جدا سواء بشكل مباشر أو في أدوات أخرى من الأجبان وغيرها".