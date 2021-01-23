شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد تتعاقد على 20 مليون جرعة لقاح كورونا من شركة استرازينكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد أن الهيئة تعاقدت بناء على توجهات القيادة السياسية على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا الخاص بشركة استرازينكا.

وقال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للشراء الموحد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن اللقاحات آمنه وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا.

وتابع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للشراء الموحد: "ندعم كافة جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا خاصة فى توفير اللقاحات والأدوية الخاصة بعلاج أعراض الفيروس"، مؤكدًا أنه يوجد تنسيق كامل مع كافة أجهزة الدولة لدعم استمرار توفير الأدوية البرتوكول العلاجى الخاص بكورونا.