شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: القطار السريع سينقل المواطنين من أكتوبر لأسوان فى 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القطار السريع المتوقع إنشاءه من مدينة 6 أكتوبر وحتى محافظة أسوان، سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين، قائلا: "أنا بعمل ده علشان لأهلى فى مصر.. اللى نسبة كبيرة منهم على الخط بيركبوه بدل ما المواطن يبات فى القطار.. القطر الجديد هياخد من أكتوبر لأسوان فى 4 ساعات".

أضاف الرئيس السيسى، فى كلمته على هامش افتتاحه عددا من المشروعات القومية فى شرق بورسعيد، أن هناك لجنة عليا فى مجلس الوزراء تراجع كل الإجراءات المالية للمشروعات، قائلا: "اللجنة العليا تناقش كل قرض بناخده.. يعنى مفيش حاجة بتتعمل وخلاص.. وفيه برلمان بيراقبنا ويشوف إحنا بنعمل ايه.. يعنى منقدرش نتجاوز".

وتابع الرئيس: "مشروع قطاع السخنة – الإسكندرية – العلمين.. تقدمت إليه مناقصات بقيمة 19.5 مليار دولار ورقم آخر بـ10 مليار دولار لإنشاء خط بطول 450 كليو متر بس.. قلتهم مش هعمله بالرقم ده.. والرقم اللى قلناه بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا حققه.. ووصلنا لإنشاء 2000 كيلو متر بتكلفة 350 مليار جنيه".

وأردف الرئيس: "شركات فى مصر كتير نمت وكبرت من الشغل اللى إحنا عملناه خلال الـ6 سنوات اللى فاتوا ولسه إحنا شغالين.. وبالنسبة لخطوط السكك الحديد اللى بنعملها هو هدف كبير.. وإحنا شغالين وبنعمل لأهلنا فى مصر".