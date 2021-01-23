أبرز تصريحات رئيس الوزراء بافتتاح المشروعات القومية بشرق بورسعيد.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من الإنجازات التى نفذتها والتى تسعى لاستكمال الدولة المصرية، وفقا للرؤية الشاملة للتنمية عبر مجموعة من المشروعات القومية العملاقة.

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته على هامش افتتاح مشروعات قومية فى شرق بورسعيد بحضور الرئيس السيسى، أن رؤية مصر 2030 تستهدف جودة الحياة لكافة المواطنين فى الريف والحضر، مؤكدا استمرار جهود الحكومة لتحسين جودة الحياة فى الريف والحضر، حتى يكون هناك عدالة ويكون لدينا اقتصاد قوى قائم على المنافسة والتحول الرقمى، مضيفا المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر 2030، لإنشاء الطرق والسكة الحديد والموانئ وكل مقومات التنمية على الأرض فى كافة ربوع مصر".

وكان من أبرز تصريحات رئيس الوزراء فى افتتاح المشروعات القومية بشرق بورسعيد



رئيس الوزراء فى افتتاح المشروعات القومية بشرق بورسعيد

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