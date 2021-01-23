شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مع نهاية عام 2021 لن نجد عربة قديمة على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة في مجال السكة الحديد قائلآ: "النقاش مقبول ونحترمه ونقدره.. قطاع السكة الحديد حاليا حوالى 10 آلاف كيلو.. وعلينا النظر إلى هذا القطاع قبل تطويره".

وأضاف الرئيس السيسى ،خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة بورسعيد: "الدولة لم تترك هذا القطاع.. تم البدء فى ميكنة وكهربة الخطوط.. وتطوير المحطات والمعدات مثل الجرارات والعربات وغيرها.. ومع ظروف كورونا .. ومع نهاية 2021 لن نجد عربة على السكة الحديد قديمة".