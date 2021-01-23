شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر .. الرئيس: القطار السريع سينقل المواطنين من أكتوبر لأسوان فى 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الإلكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القطار السريع المتوقع إنشاؤه من مدينة 6 أكتوبر وحتى محافظة أسوان، سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية: عائق أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الزيادة السكانية داخل الدولة المصرية قضية كبيرة تحتاج إلى الاهتمام من كافة قطاعات الدولة، قائلا: "دى قضية كبيرة.. وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهات داخل الدولة سواء أجهزة الحكومة..

الرئيس السيسي: القطار السريع سينقل المواطنين من أكتوبر لأسوان فى 4 ساعات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القطار السريع المتوقع إنشاءه من مدينة 6 أكتوبر وحتى محافظة أسوان، سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين، قائلا: "أنا بعمل ده علشان لأهلى فى مصر.. اللى نسبة كبيرة منهم على الخط بيركبوه بدل ما المواطن يبات فى القطار.. القطر الجديد هياخد من أكتوبر لأسوان فى 4 ساعات".

رئيس الوزراء: 500 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء، تخطى 500 مليار جنيه، وأصبح هناك فائضا فى إنتاج الكهرباء بالدولة المصرية، وتربط مصر حاليا مع كل الدول المجاورة لتصدير الكهرباء، لتصبح مصر مركزا لتصدير الطاقة الكهربائية للدول المحيطة.





غدا شبورة بكافة الأنحاء وطقس شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة .





الإعدام شنقا لقاتل زوجة خاله وطفليها حرقا حتى الموت بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت، السيد غ ع" 21 سنة عامل المتهم بقتل زوجة خاله وطفليها حرقا حتى الموت بدائرة مركز بلبيس، لوجود خلافات مع خاله، بالإعدام شنقا، وكانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراق المتهم فى الجلسة الماضية لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه.

انهيار منزل مكون من 4 طوابق على السكان فى المحلة

تعرض منزل مكون من 4 طوابق، اليوم السبت، للانهيار على سكانه بمنطقة أبو راضي بمدينة المحلة فى محافظة الغربية.

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل.. اعرف التفاصيل

كشفت الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 23 يناير وحتى الخميس 28 يناير 2021 .





رئيس الوزراء: إنشاء شبكة سكة حديد جديدة تصل لـ 2000 كيلو متر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل تحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة سواء تم تنفيذها أو جار تنفيذها، لافتا إلى أنه في مجال الإسكان وصلت تكلفة المشروعات الى تريليون جنيه وتم إنشاء مليون وحدة سكنية على 5 سنوات مع نهاية العام الحالي في الإسكان الاجتماعي أو البديل للمناطق غير الآمنة وهو مشروع شديد التميز .





مدبولى: 50 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالموانئ و700 مليار للمدن الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تنفذ 30 مدينة جديدة على الأرض ومخطط الانتهاء منها خلال 4 سنوات مقبلة، بتكلفة استثمارية تصل إلى ما يقرب من 700 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تستوعب 30 مليون نسمة.





تقارير تكشف تزوير طبيب مارادونا توقيعه للحصول على سجله الطبى

استخدم جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، طبيب الراحل دييجو أرماندو مارادونا، توقيعاً مزوراً لنجم كرة القدم الأرجنتيني، فى أول سبتمبر الماضي، أى قبل حوالى ثلاثة أشهر من وفاته، لطلب سجله الطبى من عيادة أوليفوس التى كان قد تلقى بها العلاج، حسبما أفادت مصادر مطلعة على التحقيقات.





فرجانى ساسى يزيد الغموض ويرفض الحديث عن التجديد للزمالك

مازال الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لم يحسم موقفه من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهى عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى.





الحكومة: تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل التى تطبقها الدولة وتحاول المدة تطبيقها خلال 10 سنوات بدلا من 15 سنة وتعمل وفقا لمنهجية لتغطية هذه الخدمة لكل المواطنين فى مصر".