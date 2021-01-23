شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل التى تطبقها الدولة وتحاول المدة تطبيقها خلال 10 سنوات بدلا من 15 سنة وتعمل وفقا لمنهجية لتغطية هذه الخدمة لكل المواطنين فى مصر".

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى محافظة بورسعيد، أن الدولة تعمل بشكل كامل لتطوير مجال الصحة كانت المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل 100 مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية ومبادرة صحة المرأة والكشف عن الأمراض فى المدارس والجامعات.