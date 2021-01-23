شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تحويل خطوط الكهرباء الممدودة فوق منازل الريف لـ"أرضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه في خلال 3 سنوات سيتم حل كل مشكلات الريف، مبينا: "خطوط الكهرباء الممدودة فوق المنازل اللى معمولة غلط، هنشيلها وهنخليها أرضى.. وهنحسن كفاءة شبكة الكهرباء في الريف".

وأضاف الرئيس السيسى، في كلمته على هامش افتتاحه عددا من المشروعات القومية في شرق بورسعيد، أنه ينبغى أن يكون الجميع في مصر يد واحدة للارتقاء بالدولة، مبينا: "لازم نكون كلنا إيد واحدة.. الحكومة والشعب والمجتمع المدنى وكل المسئولين وحتى الشرطة المدنية في القرى".

وأكمل: "في خلال شهر يناير هنعمل مركزين ضمن تطوير القرى.. وإطلاق المشروع بالكامل هيكون في الشهر المقبل.. وهنلاقى الهيئة الهندسية وهيئة المجتمعات.. حجم المعدات طالع متنظم بشكل واضح جدا وكل مركز هيدخلوه يعملوه شغله".

ووجه الرئيس حديثه إلى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قائلا: "يا إيهاب عايز أشوف 26 مركز زي الكتاب ما بيقول.. والدكتور مصطفى مدبولى هو المسئول عن الـ24 مركز التانيين".