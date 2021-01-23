شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال المصريين ببلجيكا وفرنسا يغنون "قالوا إيه" للصاعقة بمعسكر "اتكلم عربى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر العاشر لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين فى دولتى فرنسا وبلجيكا، اليوم السبت، عبر تطبيق "زووم"، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغانى التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التى أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتى دخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا.

وخلال معسكر اليوم، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المعسكرات لأبنائنا بالخارج يهدف لتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربية.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أننا نحتفل بالمعسكر العاشر بمشاركة أطفالنا فى فرنسا وبلجيكا لتشجيعهم للتحدث باللغة العربية، معربة عن سعادتها لتحدث عدد من الاطفال باللغة العربية، ومستوى اللغة العربية التى تحدثوا بها.

كما تحدثت الوزيرة عن المشروعات القومية الجارية بالدولة المصرية، مشيرة على إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشين مشروعات كبرى فى مجالات مختلفة تنهض بمصر وتضعها على خريطة الاقتصاد العالمى بكل جدارة.

وأخذت السفيرة نبيلة مكرم تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم عن الأكلات المصرية التى يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التى يملكونها فى منازلهم.

وخلال اللقاء، ردد الطفل زياد -المقيم فى بلجيكا- أغنية "قالو إيه" للصاعقة المصرية، وردد وراءه الأطفال المشاركون فى المعسكر من بينهم فتاة من ذوى الهمم، موجهين رسالة حب وتقدير وإعزاز إلى الضباط والجنود فى مصر داعيين الله بأن يحفظهم قائلين: "أنتم خير جنود الأرض، شكرا لكل اللى بتقدموه لمصر، ربنا يحفظكم لمصر، وربنا يحميكم كلكم، وربنا معاكم، بحب منسى ومغربى دبابة".

كما شارك فى اللقاء الطفل ميسرة محمود مقلد -المصرى المقيم فى النمسا وسفير مبادرة "اتكلم عربي" فى أوروبا- مقدما شرحًا عن المبادرة التى أطلقها فى النمسا والتى بسببها حصل على جائزة شخصية العام هناك لمساعدته كبار السن والمرضى خلال فترة حظر التجوال فى فيينا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المصرى فى الخارج معروف بمروءته يقدم المساعدة لكل من يحتاج على حد سواء دون تمييز لأى سبب.

من جانبهم، قدم أولياء أمور الأطفال المشاركين فى المعسكر الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على فكرة مبادرة "اتكلم عربي"، معربين عن سعادتهم لمشاهدة أبنائهم يتحدثون باللغة العربية ويتعرفون على عادات وتقاليد وطنهم الأم.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء معربة عن سعادتها بالأبناء ومستوى اللغة العربية لديهم والرسائل التى أرسلوها لجنودنا، مقدمة الشكر لأولياء أمورهم لحفاظهم على ولاء وانتماء أبنائهم لوطنهم مصر، وطالبتهم فى النهاية بترديد النشيد الوطنى المصري.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين فى متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi