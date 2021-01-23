شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية: عائق أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الزيادة السكانية داخل الدولة المصرية قضية كبيرة تحتاج إلى الاهتمام من كافة قطاعات الدولة، قائلا: "دى قضية كبيرة.. وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهات داخل الدولة سواء أجهزة الحكومة..

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جدية: "الدولة فيها جهد جبار وإنجازات ربنا سبحانه وتعالى موقفنا فيها.. مش قادرين نوصلكم حجم العمل.. انا عاوز ارفع مستوى المواطنين.. كل المواطنين.. بس دايما النمو السكانى والزيادة لا يعطينا الفرصة لهذا الأمر".. الهدف ان المعدلات مش بتزيد وتتراجع بسبب زيادة معدل النمو السكانى بشكل كبير ودون توزان".

وتابع الرئيس السيسى: "فى الافتتاحات السابقة عرض المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حجم الإنجازات داخل الدولة.. كان لدينا 4 ملايين مواطن و4 ملايين فدان.. أصبح لدينا 100 مليون مواطن.. ولكن ليس لديك 100 فدان".