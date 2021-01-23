شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 7 أطنان دواجن مجمدة ولحوم مستورة فاسدة، وذلك قبل طرحها في الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تلقى ضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية، معلومات تفيد حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، دون ترخيص، كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.

وبمداهمة الثلاجة المذكورة، عثر على 1.5 طن لحوم مستوردة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، معدة للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

بينما جرى ضبط 6 أطنان و39 كيلو جرام دواجن مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مجهولة المصدر، ولا يوجد عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وذلك بحوزة سائق.

وتبين من تقرير اللجنة المرافقة للمأمورية وجود تغير في الخواص الطبيعية للدواجن واللحوم المضبوطة من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

تحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.