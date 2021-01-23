شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من نصف مليار جنيه حصيلة دعم مشروعات الصحة بالشرقية خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المشروعات الصحية بالمحافظة حظيت خلال عام 2020 على قدر كبير من الإهتمام من جانب إعتمادات وزارة الصحة، وتعاون المجتمع المدني بقيمة مالية بلغت أكثر من نصف مليار جنيه، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأضاف أن عام 2020 شهد الإنتهاء من العديد من المشروعات الصحية بقيمة مالية بلغت 190 مليون جنيه منها مستشفي الكبد والجهاز الهضمى بههيا بتكلفة 130 مليون جنيه، وإنشاء المراكز الطبية بالحى 15 والحي 29 والحي 11 والحي 16 بالعاشر من رمضان بتكلفة 36 مليون جنيه، وإنشاء الوحدة الصحية بحمد موسي بأبوكبير بتكلفة 4.7 مليون جنيه، ومركز طب الأسرة بالدمييـن بفاقوس بتكلفة 4 مليون جنيه مصري، وكذلك إستكمال تطوير وإنشاء سور وحدة الهيصمية بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وتطوير وحدة سنيطة الرفاعييـن بتكلفة 500 ألف جنيه، فضلا عن توصيل مرافق وشراء مولدات كهربائية وغسلات مركزية وأجهزة للمشروعات الصحية بتكلفة 13.6 مليون جنيه.

وتابع: أنه تم توفير إعتمادات مالية من وزارة الصحة والسكان لإنهاء الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات الصحية بالمحافظة بقيمة 219 مليون جنيه، لتطوير كل من مستشفي كفر صقر المركزي بقيمة 100 مليون جنيه وتم تنفيذ أعمال بها بقيمة 28 مليون جنيه حتي الآن، ومستشفي طب وجراحة العيون بالزقازيق، وكذلك إنشاء مبني جديد بقيمة 72 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال بقيمة 24 مليون جنيه، والمركز الطبي بالحسينية بقيمة 10 مليون جنيه، كما تم تنفيذ أعمال بقيمة 4.5 مليون جنيه حتي الآن، بالإضافة إلى أعمال تطوير وحدات طب الأسرة كفر عوض الله حجازي بالزقازيق- المهدية بههيا- سعدة أبوخليل بفاقوس بقيمة 15 مليون جنيه، ومركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح بقيمة ٤ مليون جنيه، ومجمع النفايات الطبية الخطرة بالخطارة بقيمة 18 مليون جنيه.

كما تم تطوير وإفتتاح أقسام طبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع المجتمع المدني بقيمة تقديرية بلغت 136 مليون جنيه، حيث تم تطوير وإفتتاح أقسام طبية جديدة بمستشفي ههيا المركزي بتكلفة تقديرية بلغت 6 مليون جنيه، كما تم تطوير مستشفي القنايات المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت 13.3 مليون جنيه، كذلك تطوير مستشفي الزقازيق العام بتكلفة تقديرية بلغت 23.6 مليون جنيه، وأيضاً تطوير مستشفي صدر الزقازيق، بتكلفة تقديرية بلغت 9.6 مليون جنيه، كما تم دعم السفارة الكورية لمستشفي الصالحية بتانك الأكسجين، وجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت 4 مليون جنيه، وتطوير مستشفي الحسينية المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت 6.2 مليون جنيه، وتم تطوير مستشفي السعديين المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت 2.1 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مكتب صحة ثان الزقازيق، بتكلفة تقديرية بلغت 1.4 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز مدرسة للتمريض بمستشفي مشتول السوق المركزي، كما تم تجهيز وتشغيل العناية المركزة، وتوسعة قسم الحضانات بالمستشفي، بتكلفة تقديرية بلغت 3.4 مليون جنيه، فضلا عن تطوير بنك الدم بمستشفي فاقوس النموذجي، وترميم مبنى الإدارة بالمستشفي، بتكلفة مليون جنيه، كما تم إنشاء وتجهيز مركز الأمراض التنفسية بالحي العاشر غرب بمدينة العاشر من رمضان، مخصص بها 15 غرفة عزل، بتكلفة تقديرية بلغت 11.3 مليون جنيه، وأيضا تجهيز وحدة الحضانات الجديدة بالمركز الطبي بصان الحجر، بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

هذا بالإضافة إلى الدعم الحكومي لمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية بالأجهزة الطبية، بتكلفة تقديرية بلغت 30 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه في إطار تضافر جهود مؤسسات ورجال المجتمع المدني لرفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظة، تم دعم المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية، بتكلفه تقديرية بلغت 22.6 مليون جنيه.

وتقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية، ووزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، ومؤسسات ورجال المجتمع المدني على تضافر الجهود في دعم وتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال هذا العام خاصة في ظل الظروف الراهنة وهذا الوباء العالمي، من حيث النهوض بالمشروعات الطبية والتي بلغت أكثر من نصف مليار جنيه.