شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات المتهم بقتل طفلته بالإسكندرية: «مكنتش عايزها تجيبلي العار وحذرتها أكثر من مرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«سمعتها أصبحت على كل لسان وكنت خايف انها تجيب لى العار.. حذرتها أكثر من مرة إنها لو مبعدتش عن أصحاب السوء وبطلت تتغيب عن البيت إنى هقتلها وفعلت».. بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل ابنته خنقا بإيشارب في الإسكندرية معللا فعلته بسوء سلوك المجنى عليها.

تفاصيل صادمة سطرتها تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالاسكندرية، إذ اعترف المتهم ( م.ح.م) عامل بارتكاب واقعة قتل ابنته (حنين) ١٤ سنة، وقال: «أنا راجل على قد حالى ولا أملك من الدنيا غير سمعتى، ولاستحالة العشرة بينى وبين زوجتى طلقتها وسابت لى أنا البنت».

وأضاف المتهم: «حاولت ارعاها على قد ما أقدر، لكنها كانت بتستغل خروجى وراء لقمة العيش وتخرج مع صاحبات السوء إلى علموها طريق الشباب، وكنت لما أرجع من الشغل أجد نظرات الناس لى بتأكلنى وأصبحوا يتحدثون عن بنتى وعلاقتها بشباب كتير واللى أكد لى كلامهم تغيبها الكتير بره البيت».

وعن كيفية ارتكابه الواقعة، أوضح المتهم أن يوم الحادث قرر التخلص من ابنته وتنفيذ تهديده لها بقتلها فقيد قدمها بحبل ثم خنقها بإيشارب حتى تأكد من موتها ثم خرج وأخبر الجيران بأنه قتل ابنته للتخلص من عارها، واتصل بأمها وأخبرها كذلك.

وعقب الانتهاء من أخذ أقواله، اصطحبت النيابة العامة، المتهم، وسط إحراءات أمنية مشددة لتمثيل جريمته، حيث جاءت متوافقة مع ما أدلى به من أقوال، وأمر المحامى العام لنيابات المنتزة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد عبدالوهاب، يفيد مقتل طفلة خنقًا داخل شقة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة طفلة تدعى «حنين.م.ح.م»، 15 سنة، ترتدي كامل ملابسها، مسجاة على الأرض، وملفوف حول رقبتها «إيشارب».

وبسؤال الجيران، قرروا أن المدعو «م.ح.م» يعيش رفقة ابنته المذكورة بمفردهما بالشقة محل الحادث بعد انفصاله عن زوجته «والدة الطفلة المتوفية»، واكتشفوا مقتلها وهروبه.

وبسؤال والدة الطفلة المتوفاة، اتهمت في التحقيقات طليقها والد الطفلة بقتلها، دون أن تعلم أسباب ارتكابه جريمته. جرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة الإسعاف في كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة. وتمكن ضباط المباحث من تتبع خط سير الأب المتهم، وتحديد مكان اختبائه، وجرى ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة، لسوء سلوكها واعتيادها ترك المسكن. تحرر المحضر رقم ١٣٧٢ لسنة ٢٠٢١، بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

