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شكرا لقرائتكم خبر عن «جنوب الجيزة» تدشن حملات نظافة وإنارة في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام حي جنوب الجيزة بصيانة واستعدال الكشافات بشارع الصاروخ وشارع براده وشارع السودان بالتنسيق مع إدارة الاناره بالحي.
كما تم تنفيذ أعمال النظافة اليوميه وكنس الشارع بمحيط ميدان الجيزه.
وذلك تنفيذا لتعليمات السيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة.
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