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«جنوب الجيزة» تدشن حملات نظافة وإنارة في الشوارع

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ولاء نبيل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حي جنوب الجيزة بصيانة واستعدال الكشافات بشارع الصاروخ وشارع براده وشارع السودان بالتنسيق مع إدارة الاناره بالحي.

كما تم تنفيذ أعمال النظافة اليوميه وكنس الشارع بمحيط ميدان الجيزه.

وذلك تنفيذا لتعليمات السيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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