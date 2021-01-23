كما تم تنفيذ أعمال النظافة اليوميه وكنس الشارع بمحيط ميدان الجيزه.

شكرا لقرائتكم خبر عن «جنوب الجيزة» تدشن حملات نظافة وإنارة في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية