شكرا لقرائتكم خبر عن الكتبجية تقرم حفلا بتوقيع «حكايا من الشمال والجنوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيم مساء أمس الجمعة حفل توقيع المجموعة القصصية «حكايا من الشمال والجنوب»بحديقة مكتبة الكتبجية بالمعادي، والتي صدرت حديثًا عن دار غراب للنشر، وتضم 38 قصة قصيرة لعشرين كاتب وكاتبة من الشباب.

حضر الحفل الكاتب الصحافي والروائي، محمد بركة الذي ناقش المجموعة وأبدى ملاحظاته على نصوصها المتنوعة من حيث أشكال السرد وتيمات الكتابة.

تعد المجموعة هي الإصدار الأول للمستوى المتقدم لورشة «ونس الحكايات» لكتابة القصة القصيرة، التي تنظمها الكاتبة وميسرة الورش، زهرة عبدالله، وتنطوي على قصص متنوعة مثل: «الشتاء الأخير» لندى سامي، و«ميناء سلام» لسُفانة الباهي، و«لا تستمع لصوتك الداخلي» لسارة جاد، و«خاتم الرماد» ليوسف أسعد.

وتقول زهرة عبدالله، ميسرة الورشة، إن فكرة الكتاب جاءت بعد سنتين من بداية تنظيمها لورش للكتابة الإبداعية؛ صادفت خلالها كتابات صادقة تستحق التطوير والنشر، فتشجعت من هنا لدعوة بعض خريجي الورش من الموهوبين للعمل على هذا المشروع، لتوثيق رحلاتهم مع الكتابة في شكل قصص، يمكن أن تلقى صدًا في نفوس أخرين، وتتكلم بلسان حالهم.

«استغرق العمل على المجموعة 6 أشهر من الجلسات المكثفة للكتابة وقراءة الأعمال، واستقرينا بعد عدة مراحل من التنقيح على أفضل القصص، التي تتناول أساليب سرد وأفكار متنوعة كالبحث عن الذات، والسفر، والحب، والخوف، والتي تعكس الخلفيات الثقافية والاجتماعية المتفاوتة للكتاب»، تضيف عبدالله.

وقال الكاتب الصحافي والروائي، محمد بركة، خلال حفل التوقيع إن الكتاب يمثل تجربة مهمة، يظهر فيها نضج وانفعال حقيقي، وتشم من خلالها رائحة الكتابة الطازجة.

وأكد بركة على أهمية خلق الكاتب لمفرداته الخاصة دون اللجوء إلى التعبيرات الكلاسيكية، التي لا تعبر عن الجيل الحالي، وهو ما استوضحه من خلال عرض بعض الفقرات من المجموعة القصصية، مشيدًا بقدرة عدد من الكتاب على تخطي ذلك الفخ، الذي يقع فيه كثر حاليًا.

وأشار بركة في مقدمته للمجموعة إلى أنها «تقدم فرصة حقيقية كي نعيد اكتشاف مصر بعيون شابة، وحساسية مختلفة، ورؤى متشحة بالحزن، والأمل، والسخرية.»

كلمات التشجيع والثناء على الكتاب التي تلقتها زهرة عبدالله، والتي تشارك -أيضًا- بنشر قصتين لها للمرة الأولى، حمستها للعمل على تكرار تلك الفكرة مرارًا في المستقبل.

«كان رد فعل الناس مبهر وملهم بالنسبة إلى، لذلك قررت أن أعيد التجربة سنويًا مع عدد من خريجي الورش، المهتمين بترجمة مشاعرهم عن طريق الكتابة، لنشر مجموعة قصصية جديدة، تحمل نتاج إبداعاتهم.»

جدير بالذكر أن ورشة «ونس الحكايات» للكتابة الإبداعية بدأت في 2017، وساهمت حتى الآن في تدريب 200 مشارك ومشاركة على الأساليب المختلفة لكتابة القصص القصيرة.