شكرا لقرائتكم خبر عن لتوسعة الطريق الدائري.. قطع جزئي لشارع البحر الأعظم لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء قطع جزئى لشارع البحر الأعظم أمام عمارات البراميلجى بالاتجاه القادم من ميدان المنيب إلى ميدان الجيزة لمدة 3 أيام أمس الجمعة وتنتهي يوم غد الأحد، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط انحدار الصرف الصحى بمطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الأعظم فى المنطقة.

وتنوه المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقآ للمواعيد المعلنة وذلك لعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.