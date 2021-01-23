شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: هدفنا تطوير مراكز المحافظات بعد القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة حشد جميع طاقات الدولة والمواطنين لتغيير الأوضاع في القرى المصرية للأفضل.

وقال الرئيس السيسي- في مداخلة عقب كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال افتتاح مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، «إن مشروع تطوير الـ1500 قرية كمرحلة أولى من تطوير القرى بمثابة بداية، وبعد ذلك سيكون هناك مراكز بأكملها تدخل ضمن مبادرة التطوير التي ستطول كافة القرى بجميع محافظات الجمهورية».

وأضاف قائلا «نحن بحاجة لحشد جميع الجهود والطاقات من كافة الفئات بما فيها منظمات المجتمع المدني والحكومة وحتى المواطنين أنفسهم».

وتعهد الرئيس السيسي- خلال مداخلته- بأن القرى التي سيتم تطويرها ستصبح شيئا آخر، لا ينقصها أي شيء من صرف صحي ومياه شرب وشبكة طرق ومحاور ستربط جميع القرى.

وأشار إلى أنه سيتم رفع كفاءة كافة المنشآت الحكومية الموجودة داخل المراكز من مدارس ومستشفيات وغيرها.