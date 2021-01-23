شكرا لقرائتكم خبر عن المرور على الحقول الإرشادية لزراعات القمح بمركز باريس بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أنه تم إجراء مرور على عدد من الحقول الإرشادية بمركز باريس، من خلال إدارة الإرشاد الزراعى، وعدد من أساتذة مركز بحوث الصحراء لمركز باريس، وذلك للاطمئنان على محصول القمح بالحقول الإرشادية في ظل أن باريس تتميز بزراعة اقماح ذات إنتاجية مرتفعة من خلال تقاوى جيدة تتناسب مع طبيعة التربة الجيدة بالمنطقة.

وقال «المرسي»، إن مركز بحوث الصحراء، قدم هذا العام تقاوي منتقاة تم زراعتها في 10 حقول ارشادية بواقع 5 حقول بمركز باريس، و5 حقول بمركز الخارجة، من أصناف جميزة 11 وسدس 14 وجيزة 171، ويشرف عليها أساتذة متخصصين من مركز بحوث الصحراء. وأضاف أن الحقول الإرشادية في مركز باريس موزعة في مناطق، جورمشين ٧ حقل في قريه عدن، و٣ حقول درب الاربعين، وتم إضافة مواد مغذية وبكتريا نشطة بمعدل 2لتر للفدان على سبيل التجربة وكانت النتائج مبشرة وممتازة، والزراعات ممتازة.