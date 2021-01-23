شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف مرعي: الدولة تسير بخطوات جيدة لدعم وتحقيق الاستقلالية لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، إن توفير وزارة الكهرباء لشاشات تعمل باللمس لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة جيدة تهدف لتيسير وإتاحة المعلومات لهذه الفئة التي ليست بقليلة في المجتمع المصري.

وأضاف مرعي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن تلك الخطوة تتماشى مع الهدف الذي أعلنته الأمم المتحدة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وهو توفير سبل الإتاحة التكنولوجية والبيئة حتى يتحرك هؤلاء بسهولة كغيرهم.

وأكد أنه يجب أن تكون تلك الخطوات الإيجابية مستدامة ومتطورة حتى يحقق استقلالية للأشخاذ ذوي الإعاقة، موضحًا أن جميعها خطوات تتماشى مع أهداف الدولة.