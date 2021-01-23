شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 42 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والأجهزة الأمنية، برئاسة العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، 42 مخالفة متنوعة، منها 38 محضر مخالف بنطاق حي جنوب المدينة، و4 محاضر أخرى لعدد من المطاعم لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافيتريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.