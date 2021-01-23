شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تشارك باحتفالات اليوم العالمي للتعليم بتظاهرة علمية عبر Teams غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك جامعة الإسكندرية، في احتفالات الجمعية العامة للأمم المتحدة، باليوم العالمي للتعليم، والذى يوافق يوم 24 يناير من كل عام.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تشارك في الفعاليات بتظاهرة علمية عبر تطبيق Teams، وبتنظيم من وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد، يشارك فيها خبراء من مصر وتونس ولبنان وسويسرا، وتعد هذه التظاهرة ضمن الإحتفالات العالمية المعلنة من قبل اليونسكو على موقعها https://en.unesco.org/commemorations/educationday والتى يشهدها العالم غداً تحت شعار «استعادة وتنشيط التعليم لجيل COVID-19».

جامعة الإسكندرية تشارك باحتفالات اليوم العالمي للتعليم بتظاهرة علمية عبر " Teams" غداً