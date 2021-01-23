شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تطهير وتعقيم 670 ألف مبنى بالمحافظات خلال 4 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات، فيما يخص إجراءات المحافظات لتطبيق قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار متابعة الوزارة لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء لتطبيق الغرامات الفورية علي غير الملتزمين بإرتداء الكمامات الطبية.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية السبت، إن التقرير أشار إلى أن عدد المبانى الخدمية والأماكن العامة والشوارع والمؤسسات المختلفة التى تم تطهيرها وتعقيمها فى محافظات الجمهورية منذ شهر أكتوبر 2020 وحتى 22 يناير الجارى فى 27 محافظة بلغ حوالى 670 ألف مبنى متنوع وتشمل الأسواق والمواقف والمبانى الخدمية، موجها المحافظين بالاستمرار فى إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمبانى الحيوية والخدمية والشوارع بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات.

وفى السياق ذاته، تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً حول جهود المحافظات فى تطبيق رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم للغرامات الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية.

وقال شعراوي، إن التقرير أشار إلى أنه منذ تطبيق هذا القرار وحتى 22 يناير 2021 بلغ عدد المحاضر التى حررتها المحافظات للمواطنين علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، بمعرفة رؤساء المدن والأحياء ونوابهم، الذين تم منحهم الضبطية القضائية وعددهم ٧٤٩، في ١٢ يناير، نحو 11500 لأشخاص، و220 محضر لمنشآت قامت بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وتم تحصيل غرامات ومخالفات ب 750 ألف جنيه من المخالفين، كما تم فض 380 سوق مخالف و321 حفل زفاف وعزاء و176 سنتر تعليمى.

وكلف الوزير المحافظين باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مشددا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تلقى شعراوي، تقريراً حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن و ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم إغلاق نحو 31 ألف منشأة متنوعة فى 18 محافظة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى الجمعة 22 يناير 2021 وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020.

وأكد على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع المواطنين، مطالبا بضرورة استمرار عدم دخول المباني الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمباني الخدمية والمواقف والأسواق والشوارع الرئيسية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بكل حزم واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى استمرار المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وأكد شعراوي علي أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات و تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.