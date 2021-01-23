شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: إحنا مش بنبيع الوهم للناس وبعد حل المشاكل بنسعى للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تعمل حاليا على تحسين قطاع الكهرباء بعدما تم حل المشكلة وغيره من القطاعات قائلا: "احنا مش بنبيع الوهم للناس.. والوهم ده منعرفوش.. وبعد حل المسألة.. بنطور ونحسن.. والرقم الكبير لتجاوز المشكلة".

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة بورسعيد .

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قد أكد أن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.