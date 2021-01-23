شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: نجاح الدولة ارتبط بالاستقرار الأمنى ومشروعات التنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة المصرية، معربا بهذه المناسبة، وبالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النقابة عن تقديم أصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات للرئيس السيسى، داعين المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية فى استكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وقال خليفة، فى بيان، أن هذا اليوم يمثل نموذجًا وطنيًا صادقًا للتضحية بالنفس والنفيس من أجل الدفاع عن الكرامة الوطنية، واستكمالا للدور الوطنى الذى تقوم به الشرطة المصرية فى الدفاع عن مقدرات الوطن والدولة المصرية، مشيدا بدور الشرطة والجيش المصرى فى تحقيق الاستقرار فى ربوع الوطن انعكس على النهضة التنموية التى يقوم بها الرئيس السيسى وتشهدها الدولة المصرية فى كافة ربوعها من أجل بناء مستقبل وغد أفضل لأبنائها.

وأضاف نقيب الزراعيين أن الدور الوطنى للشرطة المصرية لا يمكن المزايدة عليه، لأنها رمزًا للكفاح نفخر به ونذكره ونُذكّر به الأجيال فى هذا العيد، فى رسالة لإعلاء العزة والكرامة والإرادة الوطنية الصادقة، والتى واجهت التحديات على مدار عقود لتحقيق الاستقرار السياسى جبنا إلى جنب مع دور القوات المسلحة فى حماية الدولة المصرية من المتربصين بها.

وأوضح «خليفة»، أن الاحتفال بأعياد الشرطة هو احتفال لكل مصرى، إيمانا بالدور الأصيل للمنظومة الأمنية، وتقديرا لدورها الوطنى فى حماية الدولة المصرية والمستقبل الاقتصادى لمصر فى مواجهة التحديات الكبيرة التى تشهدها مصر والمنطقة.