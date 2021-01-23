شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: وفرنا مصادر تعلم عديدة لجميع الطلاب من قنوات ومنصات إلكترونية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الاستفادة من ورش العمل الإلكترونية المتاحة من بنك المعرفة المصرى، حيث وفرت الوزارة العديد من مصادر التعلم لطلابها في مراحل التعليم قبل الجامعي من بينها القنوات التعليمية على التليفزيون ومنصة البث المباشر ومنصة إدمودو ومنصة ذاكر ومنصة إدارة التعلم للمرحلة الثانوية ومنصة حصص مصر وكذلك يتيح بنك المعرفة المصري "ورش عمل" تدريبية اونلاين لطلاب التعليم قبل الجامعي والجامعي وعموم الباحثين تشرح كيفية اتقان استخدام المحتوى الكبير المتوفر داخل بنك المعرفة المصرى.

ونشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فيديو يشرح كيفية استخدام ورش العمل والتسجيل بها.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللغة الإنجليزية تحتوى على العديد من الكلمات المستمدة من اللغة العربية، وتشير التقديرات إلى وجود قرابة 10 آلاف كلمة إنجليزية مشتقة من اللغة العربية.

وأوضح وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية، أنه من أبرز تلك الكلمات: كلمة Cotton المشتقة من كلمة "قطن"، كلمة Algebra المشتقة من كلمة "الجبر"، كلمة Guess مشتقة من فعل "جس" في اللغة العربية، كلمة Story مشتقة من كلمة "أسطورة" في اللغة العربية، كلمة Cup مشتقة من كلمة "كوب" في اللغة العربية، كلمة Sultan مشتقة من كلمة "سلطان" في اللغة العربية، كلمة Waist مشتقة من كلمة "وسط" في اللغة العربية، كلمة Safari مشتقة من كلمة "سفر" في اللغة العربية، كلمة Mummy مشتقة من كلمة "مومياء" في اللغة العربية.