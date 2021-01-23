شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أهداف رئيسية وراء إنشاء الفرع الدولى لجامعة القاهرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر " الخليج 365" 8 أهداف رئيسية وضعتها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وراء إنشاء الفرع الدولى لجامعة القاهرة والكائن بمدينة 6 أكتوبر، وتمثلت الأهداف فى الأتى:- 1- تقديم نظام تعليمى متميز يعتمد بشكل رئيسى على خلق برامج مشتركة مع جامعات دولية مميزة فى مجالات العلوم المختلفة. 2- جذب الطلاب المتميزين المحليين والدوليين عن طريق تقديم خدمة تعليمية مميزة ومرتبطة بتحديات الواقع العالمى وتساهم فى تنمية وتطوير مهارات الطلاب المختلفة ومهارات التعلم والتطوير الذاتي. 3- تطوير أطر تعاون متكاملة بين الجهات التعليمية (الأكاديمية) والمهنية المحلية والدولية بما يسمح بالممارسة العملية وتفعيل التطبيقات العملية للنواحى العلمية بهدف إثراء البيئة التعليمية وتوفير تعليم مرتبط بالواقع وذلك استجابة لمتطلبات التحول لجامعات الجيل الثالث. 4- تطوير برامج أكاديمية ومهنية مستدامة تساعد على النمو المستقبلى والتحسين المستمر فى الجودة. 5- تقديم خريجين فى مجالات العلوم المختلفة يكون لديهم المهارات والمعارف اللازمة ليصبحوا مواطنين متميزين فى مجتمعاتهم، باحثين بشكل متواصل عن فرص التعلم والنمو ورواد أعمال فى مجالات العمل المختلفة. 6- الاهتمام بالبحث العلمى المرتبط بالواقع (relevant research) بهدف جذب الشراكات فى مشروعات بحثية والمنح التمويلية البحثية. 7- توفير بيئة عمل تساعد على توفير الوقت والتسهيلات للعاملين فى البرامج الدولية من أكاديميين وإداريين مما يسمح بزيادة الإنتاجية والتركيز على الأنشطة الأساسية للعملية التعليمية بما يحقق التمييز والتحسين المستمر. 8- خلق وتدعيم ثقافة تدعم التعليم المتميز فى كافة البرامج والوحدات الإدارية وتؤكد على قيم مثل إثارة الإبداع والعمل الجماعى وتشجيع التساؤل والفضول العلمى وأخلاقيات الأعمال.