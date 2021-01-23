شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار بالجو تبدأ الأربعاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأحد 24 يناير وحتى الجمعة 29 يناير 2021

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ، تشهد البلاد، طقسا مستقرا معتدلا شمالا دافئا جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على معظم الأنحاء، كما يلى :

يوم الأحد 24 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الإثنين 25 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الثلاثاء 26 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

ومع يوم الأربعاء تشهد البلاد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية

يوم الأربعاء 27 يناير 2021:

أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم الخميس 28 يناير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

أمطار خفيفة خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

يوم الجمعة 29 يناير 2021:

أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .