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"الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار بالجو تبدأ الأربعاء.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأحد 24 يناير وحتى الجمعة 29 يناير 2021

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ، تشهد البلاد، طقسا مستقرا معتدلا شمالا دافئا جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على معظم الأنحاء، كما يلى :

يوم الأحد 24 يناير 2021

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد 

يوم الإثنين 25 يناير 2021

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد 

يوم الثلاثاء 26 يناير 2021

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد 

 

ومع يوم الأربعاء تشهد البلاد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية 

يوم الأربعاء 27 يناير 2021

أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية 

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد 

يوم الخميس 28 يناير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

أمطار خفيفة خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

يوم الجمعة 29 يناير 2021

أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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