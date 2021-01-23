شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى استرداد مستحقات مصرى عن عمله بالسعودية بعد معاناة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالمملكة بعد 5 سنوات من عدم قدرته على العودة إلى أرض، للحصول على مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودى، أى ما يوازى 112 ألف جنيه مصرى تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بمتابعة مشكلة المواطن المصرى، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال المتحدث الرسمى أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أنه تمكن من إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالسعودية، ويدعى ياسر يسري، بعد خمس سنوات من عدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن، وحصوله على مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودى، أى ما يوازى 112 ألف جنيه مصرى تقريبا، وإصدار تأشيرة خروج نهائى للسفر إلى مصر.

وأرسل المواطن المصرى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" رسالة شكر وحب قال فيها بعبارات بسيطة : " أنا ياسر يسرى أشكر المستشار العمالى بسفارة مصر بالرياض على وقوفه بجانبى لحل مشكلتى فى الشركة، ومشكلة السفر، والاتصال بكل الجهات الحكومية لحل مشكلتى .. ربنا يخليك يارب".