شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تمنح طلاب الثانوية العامة 3 فرص امتحانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستمنح طلاب الثانوية العامة 3 فرص امتحانية بالدرجة الكاملة فى جميع المحاولات، موضحة أن الفرص الثلاثة يتم تطبيقها على أول امتحانات تعقد وفق نظام التقييم الجديد التى تنطلق فى يونيو المقبل.

وشرحت مصادر مسئولة بالوزارة آلية حصول الطالب على المحاولات الثلاث، قائلة: يحصل الطلاب على 3 فرص كاملة لامتحان الثانوية العامة أى فى جميع المواد وكل فرصة ستكون بالدرجة الكاملة فى المادة، ويختار الطالب أعلى الدرجات فى اى فرصة يرغب فيها.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق ومنح الطلاب أكثر من فرصة امتحانية سيقضى على الامتحان الأوحد الذى كان يحدد مصير قرابة 700 ألف طالب ومن ثم سيكون لدى الطالب فرصة للتعويض و للطالب حرية دخول الفرصة الثانية حتى لو نجح فى المحاولة الأولى، كما أنه من المقرر أن تكون المحاولة الأولى مجانية والثانية والثالثة برسوم محددة، والطالب يحتفظ بحقه فى تنسيق الجامعات وفرصة فى أى فرصة امتحانية.

وتابعت المصادر: الملامح الرئيسية حتى الآن فى توقيت عقد المحاولات الثلاث تشير إلى أنه من يرسب فى 3 فرص سيبقى للإعادة للعام التالى ويبدأ امتحان الفرصة الأولى فى يونيو من كل عام وامتحان الفرصة الثانية سيكون فى أغسطس من كل عام وامتحان الفرصة الثالثة قد يعقد فى سبتمبر من كل عام، والامتحان يعقد بشكل إلكتروني بأسئلة تقيس فهم الطالب لنواتج التعلم.