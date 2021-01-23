شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل 23 ألف راكب على متن 227 رحلة سفر ووصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 117 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 10189 راكبا، كما يغادر المطار 110 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 13293 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.