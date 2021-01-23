شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة التنفيذية بالشرقية تفض سرادقي عزاء منعًا للتجمعات والوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمراكز ومدن الشرقية، من حملاتها التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبها، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينه أبوحماد، من التصدي لإقامة أحد سرادقات العزاء بقرية الخيس بنطاق الوحدة المحلية بالصوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع الوحدة المحليّة بقصاصين الشرق، بفض سرادق لمنع تجمعات المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.