شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالشرقية والمحافظ يطالب المواطنين بارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالشرقية، حملاتها الميدانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تم تشكيل لجنة يومية لمتابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية ومواقف السيارات، وراكبي وسائل النقل العامة بارتداء الكمامة الواقية.

وفى هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة لمتابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت الحملة عن ضبط وتغريم مطعم بطريق الأحرار أربعة آلاف جنيه غرامة فورية، بالإضافة إلى تغريم ١٧ مواطن بالمواقف والأماكن العامة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بالمركز الحملات الدورية للوقوف على مدى إلتزام أصحاب قاعات الأفراح المكشوفة بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وذلك وفقاً للمساحات والأعداد المحددة ،حيث قامت الحملة بالمرور على قاعات الأفراح وتم توقيع الغرامة المالية الفورية على ١٠ أفراد بأحدي القاعات المكشوفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي، ورجال المرور بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة على مواقف سيارات الأجرة والطرق العامة، للتأكد من ارتداء السائقين والمواطنين للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامة المالية الفورية بقيمة ٥٠ جنيهاً، وتطبيق القانون على غير الملتزمين حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وطالب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات التي أعلنتها الدولة، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.