شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تطالب المواطنين بارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت صحة شمال سيناء بيانًا طالبت فيه المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا المستجد، للوقاية من الإصابة به وانتشار العدوى.

وشدد البيان على ارتداء الكمامة الواقية واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة وعدم لمس العينين والأنف والفم وتجنب التقبيل والمصافحة والمعانقة.

كما طالب البيان، المواطنين بالبعد عن التجمعات والأماكن قليلة التهوية وتطهير دورات المياه قبل استخدامها وعدم لمس الأسطح في المحال والمراكز التجارية واستخدام بطاقة الصراف الآلي وعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن.

يذكر أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشمال سيناء يبلغ 276 حالة، وعدد حالات الشفاء يبلغ 1433 حالة، وعدد الوفيات يبلغ 87 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.