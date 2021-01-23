شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم ودجاج مصنعة منتهية الصلاحية في حملات رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه ترأس عاطف عراقي حسن، رئيس قطاع جنوب الشرقية، حملات تفتيشية ورقابية على محال بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية، أسفرت جهودها عن ضبط 30 كجم بانيه دجاج، و20 كجم دجاج مفروم، و25 دجاجة جميعها مجهولة المصدر بمحل «م.س.د»، وتم تحرير المحضر رقم 152 جنح ضد المواطن «ض.ع.م» صاحب المحل، كما تم ضبط 12 كجم أجنحة دجاج مجهولة المصدر، و22 كجم أوراك دجاج مجهولة المصدر، و10 كجم صدور دجاج مجهولة المصدر، و10 كجم كبدة مجهولة المصدر، بمحل بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير محضر جنح رقم 153 ضد المواطن «ع.ع. ف» صاحب المحل.

كما تم تحرير محضر رقم 154 جنح، ضد المواطن «هـ .ك.م» صاحب محل جزارة لعدم إعلان أسعار اللحوم المعروضة للبيع، والمحضر رقم 155 جنح ضد المواطن «أ.ع. ج» صاحب محل بويات وحدايد لعدم إعلانه عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل، والمحضر رقم 156 جنح ضد المواطن «خ. ر. م» صاحب محل مأكولات بحرية لعدم إعلانه عن أسعار المأكولات والواجبات الغذائية المقدمة للمواطنين، والمحضر رقم 157 جنح ضد المواطن «ع .م.ح» صاحب مطعم مشويات لعدم الإعلان عن أسعار المأكولات والواجبات الغذائية المقدمة للمواطنين.